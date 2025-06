Julgamento Anjos vs. Joana Marques arranca esta terça-feira

Arranca esta terça-feira no Juízo Central Cível de Lisboa o julgamento que opõe os Anjos (os cantores Nelson e Sérgio Rosado) à humorista Joana Marques.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O caso remonta a 25 de Abril de 2022, altura em que a humorista usou as redes sociais para partilhar um vídeo que resultava de uma montagem da actuação dos cantores a interpretar o hino nacional antes do arranque da prova de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve, com comentários dos jurados do programa de talentos Ídolos.

Em comentário e legenda do vídeo, a humorista escreveu: “Será que foi para isto que se fez o 25 de Abril?”

Os músicos não gostaram e, na reacção, através da empresa Angel Minds – Gestão e Promoção de Espectáculos Lda., avançaram para a justiça e exigem agora o pagamento de perto de 1 milhão e 100 mil euros pelos danos que dizem ter sido provocados por tal publicação.

Os Anjos alegam que sofreram perdas financeiras, com cancelamento de espectáculos e outros trabalhos, e danos na reputação. Referem ainda danos patrimoniais sofridos por duas sociedades: uma sociedade indirectamente detida pelos Anjos que explora a respectiva actividade profissional e outra sociedade detida pelo agente dos Anjos.

O tribunal irá apurar se o comentário feito cabe nos limites legais da liberdade de expressão de um humorista ou se excedeu essa liberdade, ferindo direitos de personalidade dos Anjos. Avaliará também se houve intenção de Joana Marques de difamar os Anjos, de os sujeitar a chacota pública e de lhes causar prejuízos.

Tentará ainda apurar se os Anjos tiveram efectivamente todos os prejuízos pessoais e profissionais que reclamam na acção; e, caso se apurem danos, determinar se estes foram causados pelo post da humorista ou pela transmissão da actuação da banda na abertura do MotoGP de 2022.

Este caso chega a tribunal mais de três anos depois e após a alegada tentativa por parte dos irmãos Sérgio e Nelson Rosado de chegarem a acordo. Joana Marques nunca mostrou disponibilidade para tal acordo, alegando estar ciente dos seus direitos enquanto humorista.

Contactada pela Renascença, Joana Marques adianta que fará, à chegada ao tribunal, uma declaração aos jornalistas.

Já o representante dos artistas, Timi Montalvão (manager da banda), diz: “Aguardamos serenamente o decorrer dos trabalhos do julgamento.”

O julgamento deverá iniciar-se às 10 horas da manhã, com os depoimentos dos Anjos e, de seguida, da humorista Joana Marques. Estão já marcadas duas sessões: uma esta terça-feira e outra na próxima quarta-feira.