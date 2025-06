Recebeu SMS sobre dívida à ULS de Braga? É fraude

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga alertou esta segunda-feira para mensagens fraudulentas que se referem a valores em dívida relativos a serviços prestados no hospital, apresentando uma entidade e referência para pagamento.

"É falso e fraudulento", refere a ULS, em comunicado, sublinhando que as mensagens SMS aparecem em nome do Serviço Nacional de Saúde (SNS24) e "constituem um esquema de "phishing" com o objetivo de obter pagamentos indevidos".

Diz ainda que "estão a ser tomadas as devidas diligências junto das autoridades competentes".

A ULS Braga "não envia mensagens SMS com referência e entidade para pagamento".

"Os valores devidos por serviços prestados no Hospital de Braga podem ser liquidados nas suas instalações, de forma presencial, ou via referência e entidade enviadas através de uma carta oficial ou via e-mail, no caso de o utente solicitar", diz ainda.

Apela a que não se responda às mensagens nem sigam quaisquer instruções nelas contidas, que se elimine de imediato as mensagens suspeitas e que, em caso de dúvida ou suspeita de tentativa de fraude, reportem de imediato às autoridades policiais.