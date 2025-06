Temperaturas sobem. Vários distritos podem chegar aos 40ºC

A partir desta segunda-feira, Portugal continental vai registar uma subida de temperatura, com algumas regiões a atingirem os 40ºC de máxima. Todos os distritos estão, a partir das 9h00, sob aviso amarelo, devido ao tempo quente.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os valores de temperatura máxima irão oscilar entre os 34ºC e os 39ºC, e 40ºC em alguns locais, não havendo grande diferença entre distritos.

São 17 os distritos que estão sob aviso amarelo: Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu, enquanto Bragança e Vila Real estão sob aviso laranja.

Os 40ºC podem ser "perto do litoral, nomeadamente em Braga, no nordeste transmontano, no Vale do Douro, no interior da região centro, no Vale do Tejo ou no interior do Alentejo", confirma à Renascença, Maria João Frada, meteorologista do IPMA. "Talvez o distrito com temperaturas mais baixas seja o Algarve, principalmente a costa sul do Algarve", acrescenta, afirmando que as temperaturas nesta região deverão variar entre os 27ºC e os 31ºC ou 32ºC.

Apesar das elevadas temperaturas durante o dia, as noites vão ser mais frescas, com temperaturas a variar entre os 17ºC e os 22ºC e 23ºC. À exceção está Portalegre, que deve atingir os 25º.

As elevadas temperaturas vão aumentar o risco de incêndio, "principalmente nas ruas do norte e centro, e no Algarve, e também é onde há mais matéria para arder", esclarece a meteorologista.

Embora a partir de dia 18 esteja previsto uma pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste, apenas se vai estender ao restante território no dia 19. "Portanto, embora o interior ainda esteja com temperaturas relativamente elevadas no dia 19, e provavelmente ainda em grande parte dos distritos do interior, o aviso amarelo de tempo quente vai prolongar-se para o dia 19 e, eventualmente, dia 20", esclarece Maria João. No dia 21 as temperaturas já descem de forma significativa no interior do país.