Universidade do Porto. Mestrado em Finanças com melhor resultado de sempre no ranking Financial Times

O Mestrado em Finanças da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) atingiu o melhor resultado de sempre no ranking Financial Times, revela esta segunda-feira a instituição.

Este programa de estudos subiu 14 lugares e ocupa a 41ª posição entre 70 escolas de economia e gestão de todo o mundo. À Renascença, o diretor do curso, Jorge Farinha fala de "um reconhecimento que coloca os alunos numa certa elite internacional".

"Este é provavelmente o ranking mais prestigiado no domínio dos mestrados em Finanças, um acontecimento absolutamente notável com implicações bastante importantes para a esfera dos nossos alunos e alumni", diz.

O académico conta que este prestígio tem impacto numa série de indicadores, desde a progressão dentro da empresa passados três anos do término do mestrado, onde a FEP ´"ocupa o 13º lugar a nível mundial", ou em termos salariais, onde foi registado um "aumento superior a 50%", colocando a faculdade em 6º lugar a nível mundial.

O responsável refere-se ao programa deste mestrado como diferenciador, desde logo pelo corpo docente, que é constituido por "pessoas de renome nas suas áreas". A componente prática também é salientada por Jorge Farinha, que explica que os mestrandos envolvem-se com frequência "em projetos de case study e em estágios com empresas".

Acrescenta-se a estes ingredientes "uma grande imersão internacional", com a frequência de "duplas titulações com outras escolas internacionais, nomeadamente na Polónia, na Chequia, e em Praga".

"Cerca de um terço dos alunos segue para carreiras no estrangeiro", conta Jorge Farinha, que aponta como principais causas os "baixos salários em Portugal comparado com outros países" e a natureza internacional do próprio mestrado que " fazem com que as oportunidades noutros países surjam muito naturalmente".

Publicado desde 1999, o ranking Financial Times distingue as melhores escolas de economia e gestão de todo o mundo.