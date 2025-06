Anjos sobre Joana Marques: "Manipulação clara" gerou onda de bullying e ameaças

Ridicularizado e expostos. Foi assim que Nelson Rosado, do grupo musical Anjos, descreveu ao tribunal o impacto de uma publicação feita pela humorista Joana Marques após uma atuação dos dois irmãos no Moto GP em 2022.

No julgamento que arrancou esta terça-feira no juízo central cível de Lisboa, o cantor foi o primeiro a prestar declarações — que ocuparam toda a manhã. Nelson Rosado fala num 'ruído' que se gerou nas 24 horas seguintes à publicação da humorista e que levaram, depois, ao cancelamento de espetáculos, afastamento de patrocinadores e ao adiamento da gravação de uma música com outra banda conhecida e de sucesso.