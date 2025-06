Anjos sobre Joana Marques. "Sofremos nós e a nossa família"

A fase má está longe de ter passado, porque "uma vez na internet, sempre na internet". Sérgio Rosado, um dos dois irmãos da dupla Anjos, queixou-se esta terça-feira da quantidade de mensagens de ódio que recebeu depois de a humorista Joana Marques ter usado as redes sociais para partilhar um vídeo que resultava de uma montagem da atuação dos dois cantores a interpretar o hino nacional, antes do arranque da prova de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve.

A manhã da primeira sessão do julgamento que opõe os Anjos à humorista foi marcada pelas declarações de Nelson Rosado. Já a tarde serviu para ouvir o depoimento de Sérgio Rosado no Juízo Central Cível de Lisboa. Ali, o cantor explicou — a pedido da juíza — os impactos da publicação do vídeo extraído da atuação no MotoGP em abril de 2022.

"Há sempre crítica e isso acontece com toda a gente. Não há seres perfeitos", afirmou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui