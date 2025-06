Anjos vs. Joana Marques. Cantores dizem que "houve adulteração de vídeo" e que vão provar danos

“Não estamos aqui para discutir a liberdade de expressão, mas para provar que houve adulteração de um vídeo”, disseram os Anjos no final da primeira sessão do julgamento da ação cível contra a humorista Joana Marques, que decorre no Palácio da Justiça, em Lisboa.

Alegou que não conseguiram falar com a humorista após a publicação de um vídeo a brincar com a atuação do grupo durante um grande prémio de MotoGP, para resolver a questão “de outra forma”.

Uma das advogadas dos Anjos, Natália Luís, disse aos jornalistas que vai fazer em julgamento a prova da ligação da causalidade entre a publicação do vídeo nas redes sociais e os danos sofridos pelo grupo musical.

"Vamos fazer prova do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos perpetrados (...) e de uma vez por todas deixar bem claro que não é uma questão de atentado à liberdade de expressão, todos nós a respeitamos ao máximo, mas é uma questão de manipulação do digital e de desinformação no digital e dos perigos que isso acarreta", declarou Natália Luís.

Joana Marques falou aos jornalistas da parte da manhã. A humorista lamentou que o tribunal esteja a perder tempo com o julgamento, mas disse ter “muita coisa para dizer”.

A segunda sessão está marcada para quarta-feira, com a audição de testemunhas arroladas pelos advogados dos Anjos.

Julgamento três anos após publicação

O caso remonta a 25 de abril de 2022, altura em que a humorista usou as redes sociais para partilhar um vídeo que resultava de uma montagem da atuação dos cantores a interpretar o hino nacional antes do arranque da prova de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve, com comentários dos jurados do programa de talentos "Ídolos".