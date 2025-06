Dez ordens profissionais da Saúde unem-se num apelo conjunto ao Governo

As dez ordens profissionais da área da Saúde uniram-se pela primeira vez e alertaram hoje o novo Governo e os partidos para a necessidade de políticas de valorização profissional e estabilidade, para travar a saída de profissionais.

"Numa iniciativa inédita e sem precedentes", as ordens profissionais, que juntas representam mais de 256 mil profissionais, uniram-se para "transmitir ao novo Governo e aos partidos políticos uma mensagem clara e determinante".

"Portugal precisa de estabilidade, precisa de políticas de valorização profissional e de uma visão integrada de saúde para construir um futuro próspero para todos os cidadãos e travar a saída de profissionais", escrevem num comunicado conjunto.

As ordens dos Assistentes Sociais, Biólogos, Enfermeiros, Médicos, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Médicos Dentistas, Nutricionais, Médicos Veterinários e Psicólogos Portugueses manifestam a ainda a sua disponibilidade para "colaborar com o executivo na construção de um sistema de saúde mais robusto, integrado e preparado para os desafios do século XXI".

Defendem que "a estabilidade é essencial para o desenvolvimento sustentado das profissões reguladas e para a implementação de políticas públicas eficazes na área da saúde".

Para as ordens, apenas com estabilidade é possível "garantir o acesso, a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos" e "promover e implementar as reformas estruturais necessárias à modernização e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e consequentemente do sistema de saúde português".

Defendem ainda a necessidades de estabilidade para desenhar e implementar estratégias de longo prazo para o desenvolvimento das profissões da saúde e dos sistemas de saúde e para criar condições para o desenvolvimento, atração e vinculação de profissionais de saúde e para a valorização dos diferentes contextos de atuação profissional, nomeadamente nos cuidados de saúde, na investigação e em áreas transversais da saúde pública.