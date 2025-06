Governo encerra temporariamente embaixada portuguesa em Teerão

O Governo determinou o encerramento temporário da embaixada portuguesa em Teerão. No terreno, prosseguem as operações de repatriamento dos cidadãos que se encontram no Médio Oriente, anunciou o ministro Paulo Rangel, no Parlamento, à margem da discussão do Programa de Governo.

Esta terça-feira, foram retirados mais sete portugueses do Irão. Na véspera tinham saído cinco, um deles pelos seus próprios meios.

