Mira Godinho elogia vontade do governo em minimizar impacto de "greves por motivos políticos"

O antigo ministro do Trabalho e Segurança Social, Luís Mira Godinho, elogia, esta terça-feira, o novo governo por prever no seu programa “o equilíbrio de interesses sociais na legislação da greve”.

Mira Godinho recua à "escandalosa greve da CP", em Maio, para dizer que existe "uma utilização usurpadora de um direito à greve que ninguém contesta" por parte de "sindicatos com motivações políticas".

O ex-governante lembra que são "os mais desfavorecidos do país" quem utiliza os transportes públicos e que, por isso, "tem que haver respeito pelo interesse público".

Por isso, propõe "a clarificação e aumento da abrangência dos serviços mínimos" e a "limitação do uso indiscriminado da greve em nome do interesse público das populações".

O social-democrata elogia ainda medidas como a compra de dias de férias por permitirem por dar mais poder à "esfera de decisão individual".

o ex-governante deixa ainda um apelo ao executivo para que seja "flexibilizada a possibilidade de rescisão de postos de trabalho", tendo como "contrapartida maior apoio aos trabalhadores na formação", tanto do lado da empresa, como do lado do trabalhador.