Questões sobre saúde? Ordem dos Farmacêuticos lança site com informação credível

A partir desta terça-feira, a Ordem dos Farmacêuticos vai passar a dedicar uma secção do seu site, intitulada “Área do Cidadão”, a fornecer informações validadas cientificamente sobre medicamentos, promoção da saúde e doenças.

O objetivo não é competir com as respostas que os portugueses procuram online, mas garantir que essas respostas são verdadeiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A literacia digital em saúde tem uma importância crescente à medida que os sistemas de saúde se tornam mais digitais, sendo que os indicadores em Portugal ainda pecam por defeito.

De acordo com a OCDE, apenas 12% das pessoas com doenças crónicas confiam nas informações de saúde provenientes da Internet.

Para ter um papel ativo na promoção da literacia em saúde, a Ordem dos Farmacêuticos vai alargar a todos os portugueses o acesso a informação científica, credível e escrita com linguagem acessível, já disponível na “Área do Cidadão” da página online da Ordem.

Esta ferramenta, explica o bastonário Helder Mota Filipe, foi “criada para dar acesso aos cidadãos a informação relevante do ponto de vista dos medicamentos, mas também do ponto de vista da educação para a saúde e da prevenção, etc. O que se pretende é aumentar a literacia do cidadão, garantir que tem acesso a informação fidedigna, escrita de forma a ser percetível por todos, mas científica e tecnicamente validada”.

O objetivo não é competir com a informação que os portugueses procuram online, mas garantir que essa informação é verdadeira. “As pessoas deixam de ter necessidade de ir ao Google ou podem validar na ‘Área do Cidadão’ do site da Ordem dos Farmacêuticos a informação que obtêm do próprio Google.”

O facto é que, sublinha Hélder Mota Filipe, “há cada vez mais informação disponível. Mas há grande dificuldade em conseguir garantir que a informação que está disponível é tecnicamente correta e cientificamente validada”.

A “Área do Cidadão” da Ordem dos Farmacêuticos já responde a várias questões sobre diversos assuntos, mas pode responder ainda a mais, se os portugueses interagirem – ou seja, se fizerem novas perguntas.

“Essas questões, depois de trabalhadas, vão servir para alimentar a própria ‘Área do Cidadão’, com cada vez mais informação. E o que nós queremos é que se transforme numa página naturalmente utilizada pelos cidadãos que querem ter informação relevante sobre saúde ou medicamentos.”

A página eletrónica “Área do Cidadão” vai ser apresentada esta terça-feira em mais uma edição do Encontro Proximidade entre o Farmacêutico e o Cidadão – Melhor Informação. Mais Saúde, que decorre na sede da Ordem dos Farmacêuticos, em Lisboa.