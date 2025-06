Anjos vs. Joana Marques. Vídeo foi "caótico", mas "não houve desafinação"

Os Anjos nunca desafinaram ao cantar o hino nacional — esta é a opinião de um dos peritos ouvidos esta quarta-feira em tribunal. O testemunho do maestro e músico Nuno Feist marcou o arranque da segunda sessão de julgamento que opõe a dupla musical Anjos à humorista Joana Marques, e que decorre no Juízo Central Cível de Lisboa.

Num depoimento de meia hora, o maestro deu o seu parecer, pedido pelos dois cantores e irmãos, relativamente à qualidade da atuação dos Anjos antes do arranque de uma prova de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve, em 2022. Essa atuação, durante a qual a dupla cantou o hino nacional, foi mais tarde partilhada por Joana Marques. Sérgio e Nelson Rosado pedem uma indemnização de mais de um milhão de euros à humorista pelos danos causados.

As primeiras palavras do maestro foram: "Aquilo foi caótico", disse ao referir-se ao vídeo sobre a atuação e ao momento em que os irmãos Rosado cantaram o hino nacional. Uma coisa foi a transmissão da Dorna, defendeu a testemunha arrolada pela banda, outra o áudio in loco. “Compreendo pelo vídeo a reação que as pessoas estão a ter, mas sei que não corresponde à verdade.”