Colisão entre comboio Intercidades e camião faz quatro feridos ligeiros

Um comboio de passageiros colidiu esta quarta-feira com um camião na Linha da Beira Baixa, na localidade de Alpedrinha, no concelho do Fundão, e acabou por descarrilar.

O acidente provocou um incêndio, que atingiu o pesado de mercadorias e duas carruagens do comboio Intercidades. O fogo já foi extinto pelos bombeiros.

Quatro feridos ligeiros e seis pessoas assistidas é o balanço avançado à Renascença por fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.

O camião embateu no comboio numa passagem de nível automática, que estava fechada, disse à Renascença fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

O acidente aconteceu às 20h00, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O comboio Intercidades 544 tinha partido da Guarda, pelas 18h25, e tinha como destino Santa Apolónia, em Lisboa.

Para o local foram enviados 165 operacionais, que estão a ser apoiados por 56 viaturas, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[em atualização]