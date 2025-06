Conselho da Europa quer racismo e discriminação LGBTI no currículo dos alunos

A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) alertou esta quarta-feira para o "bullying" nas escolas portuguesas, defendendo a obrigatoriedade de os currículos abordarem o combate ao racismo e à "discriminação de pessoas negras, ciganas e LGBTI".

Nos últimos anos houve uma melhoria no combate ao racismo e à intolerância, mas ainda existem situações que precisam ser melhoradas, defendem os peritos da ECRI, órgão do Conselho da Europa, no seu sexto relatório sobre Portugal, que é hoje divulgado.

Os investigadores consideram preocupantes os casos de "bullying" que têm como alvo os alunos migrantes, negros, ciganos e LGBTI, tendo ouvido relatos e detetado lacunas e discrepâncias em relação ao que deveria ser uma educação inclusiva.

Na disciplina de "Cidadania e Desenvolvimento", por exemplo, "há discrepâncias importantes entre escolas" no que toca ao tempo dedicado à disciplina e os conteúdos abordados.

Se nos anos iniciais, os temas são integrados no currículo geral, nos níveis superiores, a disciplina passa a ser autónoma e como as escolas têm autonomia sobre as matérias, algumas acabam por "não abordar temas como o racismo e a intolerância contra pessoas negras, LGBTI ou ciganas", referem os peritos independentes.

A ECRI recomenda por isso às autoridades portuguesas que a educação em direitos humanos passe a ser uma "parte obrigatória do currículo, com conteúdos mínimos obrigatórios em todas as escolas, incluindo combate ao racismo, à intolerância e à discriminação de pessoas negras, ciganas e LGBTI".

Os peritos pedem também formação inicial e contínua de professores e que seja incentivada a formação obrigatória dos docentes sobre igualdade e não discriminação, em especial os que lecionam a disciplina de "Cidadania".

No relatório hoje divulgado, o órgão consultivo do Conselho da Europa reconhece haver boas medidas já implementadas, como a Rede de Escolas para a Educação Intercultural ou projetos da sociedade civil como o "Educação LGBTI" da Rede Ex Aequo, e formações antirracistas do Grupo Educar.

Sobre estes projetos, "a ECRI recomenda maior apoio", até porque há um "aumento dos casos de "bullying", particularmente contra estudantes migrantes, negros, ciganos e LGBTI".

Segundo uma pesquisa realizada pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 71% dos inquiridos LGBTIQ foram alvo de insultos, ameaças ou humilhações.

A ECRI recomenda que as autoridades reforcem as ações de prevenção e combate ao bullying racista e LGBTI-fóbico, através de formação de professores, melhoramento do sistema de monitorização de incidentes com dados desagregados e de políticas específicas de prevenção dirigidas a alunos mais vulneráveis.

Os peritos independentes saúdam, por outro lado, a publicação de duas orientações práticas - o "Guia para Prevenir e Combater a Discriminação Racial na Escola" e o "Guia sobre o Direito de Ser Se Mesmo na Escola" (desenhado a pensar nos estudantes LGBTI) -- e recomendam a sua "ampla divulgação" junto da comunidade escolar.

Também o plano "Escola sem Bullying, Escola sem Violência" é aplaudido pelos investigadores, que lamentam que a plataforma digital de registo de incidentes não permita a extração de dados desagregados por motivo de preconceito, idade ou género.

Os investigadores olharam também para os manuais escolares e lamentam que "quase nada tenha sido feito para melhorar o ensino da história colonial portuguesa, da escravatura e da violência nas ex-colónias".

Por isso, recomendam que os manuais escolares e os conteúdos curriculares sejam revistos e que os professores recebam formação adequada sobre o colonialismo, escravatura e as suas ligações com o racismo contemporâneo.

Outro dos pontos referidos no estudo é a baixa representatividade de pessoas negras e ciganas nos currículos escolares, convidando as autoridades a incentivar uma representação positiva dessas comunidades e a apoiar a contratação de professores de origem cigana e africana.