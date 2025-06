Detido motorista de TVDE suspeito de raptar uma mulher em Lisboa

Um homem motorista de TVDE foi detido por ser suspeito de raptar uma mulher que tinha contratado o serviço de transporte após uma saída noturna na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, revelou a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, o crime de rapto foi cometido no dia 03 de maio, por um homem de 43 anos, motorista de TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica), contra uma mulher de 32 anos.

Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que tanto a vítima como o suspeito do crime de rapto "são estrangeiros", sem dispor de informação quanto às nacionalidades de ambos.

O rapto ocorreu quando "a vítima contratou um serviço de TVDE, após uma saída noturna na zona do Cais do Sodré", indicou a PJ, que deteve o suspeito através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

"Durante parte do trajeto, a vítima encontrava-se acompanhada por um amigo, tendo os factos ocorrido quando este chegou ao seu destino, ficando ela a sós com o motorista. Nessa altura, o suspeito alterou o trajeto contratado e tocou no corpo da mulher, tudo contra a sua vontade", referiu este órgão de polícia criminal.

Segundo a PJ, na sequência dos atos cometidos pelo motorista de TVDE, a mulher sofreu um ataque de pânico e acabou por sair do carro em andamento, em plena A5 - Autoestrada da Costa do Estoril, que liga Lisboa a Cascais, "impedindo o suspeito de prosseguir na sua conduta criminosa".

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial e, segundo disse à Lusa fonte da PJ, ficou sujeito à medida de coação de obrigação de apresentações diárias, proibição de contactos com a vítima e proibição do exercício de função.