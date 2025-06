Incêndios. Fogo no concelho de Torre de Moncorvo em vigilância

O incêndio que deflagrou na terça-feira, em zona de mato, na União de Freguesias de Cardanha e Adeganha, no concelho de Torre de Moncorvo, entrou em fase de vigilância às 05h51, segundo fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Operacional do Douro adiantou à agência Lusa que o incêndio, no distrito de Bragança, foi dominado às 01h56, entrou em fase de rescaldo às 02h23 e está em vigilância desde as 05h51.

"Nesta fase de vigilância, mantêm-se às 06h50 no terreno 64 operacionais, com o apoio de 21 meios terrestres", indicou a mesma fonte, acrescentando não ter havido bens ou pessoas em risco.

O alerta para o incêndio em zona de mato foi dado às 16h15.