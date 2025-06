População em Portugal atingiu 10,7 milhões de pessoas em 2024

Os dados apontam que, em 31 de dezembro de 2024, a população residente em Portugal foi estimada em 10.749.635 pessoas, mais 109.909 pessoas do que em 2023 (10.639,726 pessoas).

A população residente em Portugal aumentou pelo sexto ano consecutivo em 2024, totalizando 10.749.635 pessoas, mas o envelhecimento demográfico acentuou-se, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE salienta que entre 2015 e 2024, com exceção de 2020 devido às restrições decorrentes da pandemia de covid-19, assistiu-se a um acréscimo do número de pessoas que entraram em Portugal para residir por um período igual ou superior a um ano (imigrantes permanentes), particularmente acentuado nos últimos três anos.

No ano passado, registaram-se 84.642 nados-vivos de mães residentes em Portugal, menos 1,2% do que em 2023 (85.699), o que contribuiu para uma redução da taxa bruta de natalidade, que passou de 8,1 nados-vivos por mil habitantes em 2023 para 7,9 em 2024.

Em consequência do decréscimo da natalidade, o número médio de filhos por mulher em idade fértil diminuiu para 1,40 filhos em 2024 (1,44 em 2023).

Neste ano, a idade média das mulheres ao nascimento de um filho (independentemente da ordem de nascimento) foi de 31,7 anos, mais 0,1 anos do que em 2023.

No que respeita ao índice de envelhecimento, que compara a população com 65 e mais anos com a população dos 0 aos 14 anos, o INE sublinha que, em 2015, por cada 100 jovens residiam em Portugal 147,6 idosos, número que aumentou para 192,4 em 2024 (188,1 em 2023).

A idade mediana da população residente em Portugal passou de 47,1 anos em 2023 para 47,3 anos em 2024.

No ano passado, os óbitos atingiram os 118.374, mais 0,1% (mais 79 óbitos) do que em 2023.

"Apesar do ligeiro aumento da mortalidade, a taxa bruta de mortalidade diminuiu de 11,2 óbitos por mil habitantes em 2023 para 11,1 em 2024", observa o INE.