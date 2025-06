Portugal teve menos 1.059 partos em 2024 do que em 2023

O número de partos diminuiu em Portugal no ano passado para 80.059, menos 1.059 do que em 2023, após dois anos de aumento, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE destacou o decréscimo verificado nos Açores (-8,7%).

"Os dados revelam que, nos últimos 20 anos, a idade das parturientes tem aumentado: a proporção de partos de mães entre os 35 e os 39 anos passou 14% para 24%", referiu o INE no destaque hoje divulgado.

Entre 2023 e 2024, o número de partos apenas aumentou na Região Autónoma da Madeira (+2,4%), no Oeste e Vale do Tejo (+1,2%), na Grande Lisboa (+0,9%) e na Península de Setúbal (+0,1%), segundo a mesma fonte.

"Nas restantes regiões, observou-se um decréscimo que foi mais acentuado na Região Autónoma dos Açores (-8,7%), mas também no Norte (-3,5%) e no Alentejo e no Algarve (em ambos os casos, -2,4%)", de acordo com o INE.

Do total de partos ocorridos no ano passado, 99,7% (83.772) foi de mulheres residentes no país e 0,3% (287) de residentes no estrangeiro.

Em 2024, a proporção de partos de mães de nacionalidade estrangeira foi de 26,3%, um indicador mais expressivo em municípios do Algarve e da Grande Lisboa e menos frequente nas Regiões Autónomas, no norte e centro e no interior alentejano.