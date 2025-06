Seis feridos em desordem com dezenas de pessoas na Amadora

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas numa desordem, ocorrida esta quarta-feira à tarde, no Bairro Casal do Silva, no concelho da Amadora.



Dois feridos foram encaminhados para o Hospital Amadora-Sintra, na sequência de disparos de uma arma de fogo. São uma mulher de 40 anos e uma menor de 15 anos.

De acordo com fonte da PSP, contactada pela Renascença, estiveram envolvidas nos desacatos cerca de 40 pessoas.

O alerta foi dado por volta das 15h00 e levou à mobilização de um efetivo musculado da polícia.

Uma pessoa de 42 anos foi detida. Trata-se de um homem que tinha na sua posse uma caçadeira.