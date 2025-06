Afinal, seguro obrigatório não se aplica às trotinetas

As trotinetes e "scooters" elétricas, "segways" e "hoverboards" "não estão sujeitos à obrigação de ser efetuado seguro de responsabilidade civil automóvel como condição de admissão à circulação na via pública", refere a ANSR, numa nota enviada à Lusa.

A Segurança Rodoviária sublinha que estão excluídos deste decreto-lei todos os veículos que são, "para efeitos de circulação rodoviária, equiparados a velocípedes, o que significa que a sua admissão à circulação na via pública não depende da realização de seguro de responsabilidade civil nem exige que o seu condutor seja detentor de título de condução".

A ANSR salienta ainda que as trotinetas ou dispositivo de circulação com motor elétrico "com potência máxima contínua superior a 0,25 kW ou que atinja uma velocidade máxima em patamar superior a 25 quilómetros por hora, não estão autorizados a circular na via pública, dado que ainda não foi definido quer o seu regime de circulação quer as suas características técnicas, que têm, ainda, de ser objeto de decreto regulamentar".

Entretanto, fonte da PSP disse à Lusa que a Polícia de Segurança Pública vai cumprir o entendimento da ANSR, uma vez que é a autoridade administrativa, mas vai solicitar esclarecimentos à Segurança Rodoviária para consolidar a interpretação jurídica nesta matéria.