Linha da Beira Baixa continua ainda encerrada depois de acidente

Pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros e seis foram assistidas após o abalroamento de um comboio Intercidades a um camião, na Linha da Beira Baixa, na passagem de nível de Alpedrinha, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.

"A linha está desimpedida. Já foram retiradas todas as composições, mas estão a decorrer trabalhos de reparação na via. A extensão dos danos é considerável", referiu a fonte da IP.

A Linha da Beira Baixa, no Fundão, continua encerrada para trabalhos de reparação na via, depois da colisão, na quarta-feira, entre um comboio Intercidades e um camião, informou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal.

O acidente ocorreu pelas 20h00 de quarta-feira e levou ao corte da Linha da Beira Baixa.

O Intercidades, que partiu da Guarda com destino a Lisboa, circulava com 118 passageiros, referiu a CP -- Comboios de Portugal em comunicado.

De acordo com a CP, o comboio colidiu com um veículo pesado na passagem de nível de Alpedrinha e, depois do embate, a viatura incendiou-se, tendo o fogo alastrado a uma das carruagens.

Fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela destacou, pelas 22h00, que o fogo estava já controlado.

Pelas 22:00, estavam no local 177 operacionais, apoiados por 61 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.