PJ desmantela grupo que assaltava bancos com armas de fogo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na segunda-feira, cinco indivíduos suspeitos de integrar uma associação criminosa que assaltava agências bancárias com recurso a armas de fogo, sequestros e violência física, além de cometer crimes de branqueamento de capitais.

Em comunicado emitido esta quinta-feira, a PJ explica que o grupo cometia roubos a agências bancárias nas regiões do sul e centro do país, e em Lisboa, já desde agosto de 2024, tendo arrecadado, desde então, "avultadas somas de dinheiro". Já no passado dia 6 de junho, a força policial tinha detido outros quatro assaltantes.

"As detenções ocorreram na região da grande Lisboa, tendo sido aplicada a três arguidos, a medida de coação de prisão preventiva, e aos restantes seis, dois homens e quatro mulheres, outras medidas de coação, não privativas da liberdade", pode ler-se no comunicado oficial.

A PJ apreendeu, até ao momento, um "vasto" conjunto de provas, além armas de fogo, 11 viaturas, um motociclo, vários equipamentos de telecomunicações e computadores, e cerca de 20 mil euros em dinheiro.

O inquérito é conduzido pelo DIAP de Santarém.