PSP do grupo neonazi seria responsável pelas entrevistas presenciais de recrutamento

O agente da PSP que pertence ao Movimento Armilar Lusitano (MAL) e que ficou em prisão preventiva na quarta-feira, seria o responsável pelas entrevistas presenciais de recrutamento para entrar no grupo neonazi.

De acordo com o despacho de indiciação a que a Lusa teve acesso, o agente da PSP, que antes de ser detido na terça-feira estava na Polícia Municipal de Lisboa, é um dos três fundadores do grupo neonazi, criado em 2018. Os outros dois fundadores são um motorista de pesados, que também foi detido na terça-feira, e uma segurança da área privada.

A Polícia Judiciária deteve na terça-feira seis suspeitos de pertencerem ao MAL, tendo quatro ficado em prisão preventiva, depois de presentes a juiz de instrução para aplicação das medidas de coação.

Quatro dos arguidos estão agora indiciados pelos crimes de infrações relacionadas com grupo terrorista, cuja pena de prisão vai dos 8 aos 15 anos, e por infração terrorista. Todos os seis arguidos estão indiciados por detenção de arma proibida.

No despacho, o Ministério Público adianta que este grupo apresenta semelhanças com grupos internacionais já conhecidos pelas autoridades, alguns também com membros detidos e que usavam armas 3D, e descreve o MAL como um movimento nacionalista extremista que se dedica à propaganda anti-imigração e anti-sistema de incitamento ao ódio e violência contra imigrantes e refugiados.

Com a pandemia, este grupo começou a defender teorias negacionistas e, mais tarde, em 2022, com o início da guerra na Ucrânia, acrescentou a narrativa das consequências económicas provocadas pelos governos de esquerda na Europa.