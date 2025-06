Aviões reabastecedores dos EUA aterram nas Lajes. “Significa um elevado estado de prontidão”

Na leitura do major-general Isidro Morais Pereira, os Estados Unidos estão em “elevado estado de prontidão” .

O Presidente norte-americano, Donald Trump, estabeleceu um período de duas semanas para decidir um possível ataque ao programa nuclear do Irão.

Na quinta-feira, estavam na base das Lajes oito aeronaves de reabastecimento aéreo da Força Aérea norte-americana, segundo fotografias divulgadas numa página nas redes sociais dedicada à aviação nos Açores.

Segundo a Lusa constatou no local, esta sexta-feira estão 12 aeronaves de reabastecimento aéreo na infraestrutura.

Questionada sobre a presença destas aeronaves nas Lajes, fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) disse apenas que “o Comando Europeu dos EUA acolhe habitualmente aviões militares (e pessoal) dos EUA em regime transitório, em conformidade com acordos de acesso a bases e sobrevoo com aliados e parceiros”.

“Para além disso, não temos mais nada a partilhar”, acrescentou.