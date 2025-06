BES Angola. Adiada audição de José Maria Ricciardi

Foi adiada a audição de José Maria Ricciardi no julgamento do processo BES Angola.

O antigo presidente do Banco Espírito Santo investimento foi internado devido a doença, razão pela qual não compareceu esta sexta-feira de manhã no Campus de Justiça, em Lisboa.

Há um ano, o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa decidiu enviar para julgamento ex-banqueiro e presidente do BESA, Álvaro Sobrinho, o ex-banqueiro e presidente do BES, Ricardo Salgado, assim como os ex-administradores do BES Morais Pires, Rui Silveira e Hélder Bataglia, validando na íntegra a acusação do Ministério Público

Em causa neste processo estão crimes de abuso de confiança agravado, branqueamento de capitais e burla agravada.

Álvaro Sobrinho - que faltou injustificadamente à sessão onde deveria ter testemunhado - é suspeito de 18 crimes de abuso de confiança agravado (cinco dos quais em coautoria) e cinco de branqueamento, e o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, de cinco crimes de abuso de confiança e um de burla qualificada (todos em coautoria).

O Ministério Público acusou ainda Amílcar Morais Pires por um crime de abuso de confiança e outro de burla, Helder Bataglia por um crime de abuso de confiança e Rui Silveira por um crime de burla.

Em causa está a concessão de financiamento pelo BES ao BESA, em linhas de crédito de Mercado Monetário Interbancário (MMI) e em descoberto bancário. A situação levou o BES a estar exposto ao BESA no montante de quase cinco mil milhões de euros.