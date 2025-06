Carlos Cortes: "Ministério da Saúde é o principal responsável pela não fixação de médicos no SNS"

A Ordem dos Médicos acusa a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, de ser a "principal responsável" pela não fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, apontando para falhas no concurso para a colocação de especialistas em Medicina Geral e Familiar.

Em declarações à Renascença, Carlos Cortes aponta que o concurso não abriu vagas em todo o país, numa altura em que mais de 1 milhão e 600 mil portugueses não têm médico de família.

"Dos 411 candidatos para este concurso, 45% deles não escolheu nenhuma vaga, o que corresponde a mais de 300 mil utentes. O Ministério da Saúde é o principal responsável pela não fixação de médicos no SNS", afirma o bastonário da Ordem dos Médicos, referindo que a fórmula adotada é "má" e que o método adotado no ano anterior, de abertura de vagas carenciadas em todo o país, é uma "resposta muito adequada, que aumentou substancialmente o número de médicos de família a fixarem-se no SNS".

"É incompreensível que, perante estas duas opções já testadas, se escolha a opção que é a pior", conclui.

Carlos Cortes lembra que em 2023, o anterior ministro da Saúde, Manuel Pizarro, do Governo de António Costa, adotou esse método com resultados bastante positivos.

"O antecessor da atual ministra tinha aberto todas as vagas necessárias para utentes terem médicos de família e tivemos na altura a maior adesão de sempre, acima dos 300 médicos de família. Este ano temos sensivelmente metade - são mais de 200 médicos de família que aceitaram uma vaga, muito abaixo do expectável e do necessário", afirma.

O bastonário defende, assim, a abertura de todas as vagas disponíveis nas zonas onde faltam médicos de família e também incentivos para atrair e fixar especialistas nas zonas mais carenciadas. De acordo com a Ordem dos Médicos, não faltam médicos formados em Portugal, mas sim vontade política, visão estratégica e uma estrutura administrativa funcional.