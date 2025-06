Circulação de comboios na linha da Beira Baixa retomada após acidente

A linha esteve interrompida desde a noite de quarta-feira na sequência de um abalroamento de um comboio Intercidades a um camião, na passagem de nível de Alpedrinha, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.

"Foi reposta a circulação ferroviária no troço da Linha da Beira Baixa, entre Vale de Prazeres e Castelo Novo, na sequência do incidente ocorrido ontem ao final da tarde, junto ao apeadeiro de Alpedrinha", acaba de informar fonte oficial da IP num comunicado enviado à Lusa.

A Linha da Beira Baixa, no Fundão, encerrada desde quarta-feira devido a um acidente com um camião, foi reaberta, "após reposição das condições de segurança e circulação", informou fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros e seis foram assistidas após o abalroamento. O acidente ocorreu pelas 20h00 de quarta-feira.

O Intercidades, que partiu da Guarda com destino a Lisboa, circulava com 118 passageiros, referiu a CP -- Comboios de Portugal em comunicado.

De acordo com a CP, o comboio colidiu com um veículo pesado na passagem de nível de Alpedrinha e, depois do embate, a viatura incendiou-se, tendo o fogo alastrado a uma das carruagens.

Fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela destacou, pelas 22h00, que o fogo estava já controlado.