​Exames de 9.º ano. Há risco de fuga de informação para alunos do segundo turno

Há risco de fuga de informação nos exames nacionais de Matemática do 9.º ano realizados esta sexta-feira de manhã, alerta a Missão Escola Pública.

Em causa está a possível partilha de informação entre alunos de escolas diferentes.

Cristina Mota, dirigentes deste movimento, explica que, nas escolas em que a prova se faz num único turno, os alunos podem sair da sala numa altura em que, noutras escolas, há alunos que ainda não entraram para fazer a prova no segundo turno.

“Às 11h00 existem alunos a sair de escolas que só têm um turno com informação da prova, quando colegas em escolas vizinhas que vão efetuar a prova no segundo turno, às 12h00, e só vão entrar na respetiva escola às 11h30”, descreve Cristina Mota

“Há, portanto, possibilidade desses alunos terem acesso a informações da prova, quer seja por contacto direto com os colegas que já realizaram, quer seja através das plataformas digitais e das redes sociais”, acrescenta.

A Missão Escola Pública garante que a divisão por turnos resulta da falta de capacidade das escolas de assegurar a realização de provas em formato digital e, por isso, defendem que os exames “deveriam decorrer no formato de papel”.

Cristina Mota acrescenta que, uma vez que a decisão passou por fazer os exames em formato digital, “tinham de ser dadas indicações a todas as escolas para evitar que os alunos do primeiro turno, independentemente de realizarem a prova numa escola que tem apenas um turno a funcionar ou os dois turnos, saíssem antes das 12h00”, hora em que “todos os alunos do segundo turno estão dentro das salas”.