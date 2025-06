Hepatite A. Registados mais de 500 casos e dois surtos desde o início do ano

Um total de 504 casos de hepatite A foram registados em Portugal nos primeiros cinco meses do ano, revelou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), que fala em dois surtos no país.

Associados a transmissão através de contacto sexual estão confirmados 122 casos de hepatite A, entre 1 de janeiro e 31 de maio.



"Os casos notificados no contexto de transmissão por contacto sexual distribuem-se por várias regiões do país, com maior incidência nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte, nomeadamente na Área Metropolitana do Porto, no sexo masculino, e em idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos", indica a DGS, em comunicado.



As autoridades de saúde identificaram um segundo surto no Algarve, Alentejo e região de Lisboa e Vale do Tejo, "com transmissão associada a condições deficitárias de salubridade, que tem afetado, particularmente, a população infantil".

A DGS diz estar atenta ao "aumento da transmissão do vírus da hepatite A em Portugal", que acontece em linha com a tendência reportada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), sobre surtos ativos em diferentes países europeus.

O que é a hepatite A?

A hepatite A é uma infeção aguda do fígado provocada por um vírus e é uma doença muito contagiosa.

O principal modo de transmissão é por via fecal-oral, através de alimentos ou água contaminados. Também pode ser transmitido através de contacto sexual.

Febre, mal-estar, náuseas, vómitos, dor abdominal, falta de apetite, fadiga, urina escura, fezes esbranquiçadas, icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos) são os principais sintomas.

"É frequentemente assintomática ou ligeira em crianças com menos de cinco anos, mas, em adultos, tende a manifestar-se de forma súbita, com sintomas como febre, mal-estar e dor abdominal, sendo a icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos) o sinal mais característico", indica a Direção-Geral da Saúde.

Não existe forma crónica da doença, e a infeção confere imunidade vitalícia.



Segundo a DGS, a vacinação pré-exposição contra o vírus da hepatite A é a principal forma de prevenção, sendo especialmente recomendada para os seguintes grupos:

pessoas que residem ou viajam para áreas endémicas ou com surtos ativos;

pessoas com práticas sexuais associadas a risco acrescido de infeção pelo vírus da hepatite A;

pessoas com doenças crónicas ou outras condições que possam agravar o curso clínico da infeção pelo vírus da hepatite A.

Também está disponível vacinação para pessoas que tenham contactado com infetados, "conforme as orientações nacionais em vigor e critérios de elegibilidade, com o objetivo de prevenir o aparecimento de casos secundários".