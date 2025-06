Incêndio na Vidigueira combatido por quase 190 bombeiros e seis meios aéreos

Quase 190 operacionais, apoiados por seis meios aéreos e 59 viaturas, estão a combater um incêndio rural que deflagrou esta sexta-feira na zona de Pedrógão, no concelho de Vidigueira, distrito de Beja.

À Renascença, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo apontou que o incêndio continua com duas frentes ativas, e que está a consumir uma zona de mato e eucaliptal.

O alerta para as chamas, em Pedrógão, no concelho de Vidigueira, foi dado às 12h23, de acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEP).

Segundo a mesma página, às 14h45, o combate às chamas mobilizava 140 operacionais, 43 veículos e seis meios aéreos. Pelas 15h40, o número de operacionais tinha subido para 188, com 59 veículos destacados para a ocorrência.

[notícia atualizada às 15h44]