​Provas digitais. Governo atribuiu mais de 15 milhões de euros para escolas terem “condições necessárias”

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação atribuiu às escolas 15,4 milhões de euros para garantir que tinham as “condições necessárias” para a realização, “com normalidade e tranquilidade”, das provas ModA e as provas finais de 9º ano.

Estas provas foram feitas em formato digital. As provas ModA foram realizadas pelos alunos do 4º e 6º anos, entre meados de maio e início de junho. Já as provas de 9º começaram esta sexta-feira, com o exame de Matemática. O segundo exame será o de Português, a 25 de junho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Em resposta à Renascença, o gabinete do ministro Fernando Alexandre adianta que 15,3 milhões de euros foram para aquisição ou reparação de computadores e 122 mil euros para adquirir equipamento informático, por exemplo, extensões e auriculares. A mesma fonte adianta que ficaram "por executar mais de sete milhões de euros".

“Globalmente, as provas ModA decorreram com normalidade e tranquilidade, tendo sido registadas falhas pontuais ao nível logístico, mas que as escolas solucionaram no momento e sem implicações que impedissem os alunos de realizar as provas”, acrescenta o Ministério da Educação.

Já para as provas de 9º ano, o Ministério adianta que “autorizou a contratação de 27 técnicos especializados em redes de informática para os 27 agrupamentos escolares ou escolas não agrupadas que, na sequência do último inquérito realizado, sinalizaram essa necessidade”.

Nestes esclarecimentos prestados à Renascença, o Ministério explica que, desde novembro de 2024, foram realizados quatro inquéritos junto dos Diretores de Agrupamentos de Escolas e das Escolas não Agrupadas, “no sentido de estarem identificadas e devidamente reportadas as suas necessidades”.

“Após cada inquérito, os serviços do MECI entraram em contato com os agrupamentos individualmente, de modo a apoiar na resolução das situações reportadas”, remata.