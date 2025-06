Provas finais do 9.º ano começam com escolas preparadas para estrear formato digital

Os alunos do 9.º ano realizam esta sexta-feira a primeira das duas provas finais do ensino básico que, pela primeira vez vão ser feitas em formato digital, desafio para o qual as escolas dizem estar preparadas.

A prova de Matemática vai decorrer em dois turnos, o primeiro a partir das 9h30 e o segundo às 12h00.

Pela primeira vez, as provas finais do 9.º ano vão realizar-se em formato digital, depois de, no ano passado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação ter decidido manter o formato em papel por considerar que a equipa ministerial anterior, liderada por João Costa, não assegurou as condições necessárias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Há uma semana, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) disse estar confiante que as escolas estão em condições para garantir a realização das provas sem percalços.

"Não estamos a contar com percalços. A máquina está montada. Estamos em condições de avançar com segurança para que as provas do 9.º ano sejam realizadas em suporte digital", disse, na altura, Filinto Lima em declarações à agência Lusa.

Menos otimista, o movimento Missão Escola Pública alertou que não estão reunidas as condições de equidade e antecipou um cenário de perturbação num momento que deveria ser de serenidade.

O representante dos diretores escolares desvalorizou as preocupações levantadas pelo movimento de professores, sublinhando que as escolas estão desde o início do ano letivo a preparar-se para aquele momento.

Além das provas finais do ensino básico, também as provas de Monitorização das Aprendizagens (ModA), que decorreram entre 19 de maio e 6 de junho para os alunos dos 4.º e 6.º anos, foram realizadas em formato digital, com constrangimentos pontuais, mas que Filinto Lima diz terem ajudado as escolas a preparar-se.

Depois da prova de Matemática, os alunos voltam a ser avaliados na quinta-feira a Português.