"Todos podemos um dia ser refugiados"

O coletivo Humans Before Borders (HuBB) realizou esta sexta-feira uma vigília, em Lisboa, em nome dos migrantes e refugiados que perderam a vida ao longo de décadas a tentar entrar na Europa.

No Dia Mundial do Refugiado, o HuBB fez um memorial junto ao Marquês de Pombal, em Lisboa, onde foram lidos os nomes das mais de 66.000 pessoas que morreram entre o ano de 1993 até os dias de hoje, sob o mote "We won't forget you" ("Não nos esqueceremos de vós").

Com a Feira do Livro de Lisboa a decorrer no Parque Eduardo XVII em plano de fundo e com hora marcada para as 19:30, os oito membros do HuBB colaram no chão dezenas de folhas com os nomes de todas as vítimas e encheram de ar um bote rodeado com cartazes onde se lia "No human is illegal" ("Nenhum humano é ilegal") e "Protect people not borders" ("Protejam as pessoas, não fronteiras").

Margarida Wolf, médica de profissão e membro do HuBB, disse que o coletivo escolheu a Feira do Livro porque por lá passam pessoas “interessadas em saber mais sobre tudo, sobre cultura, sobre o mundo e sobre a arte” e para, acima de tudo, “relembrar este conjunto de pessoas, que ainda é bastante grande”.

"Gostávamos que as pessoas e os governos e os políticos começassem a ver as pessoas que migram e que se põem em barcos de borracha sem rumo e sem garantia de chegar a outro lado. Que são pessoas que estão em situação de desespero, são pessoas que merecem, como nós, uma outra oportunidade e que neste momento não têm vias seguras, rotas seguras para chegarem à Europa ou aos sítios a que pretendem chegar”, adiantou.

Com uma coluna e um microfone, os membros do HuBB procederam à leitura, à vez, dos mais de 66.000 nomes das vítimas, das razões das suas mortes e dos locais onde morreram.

Margarida Wolf apelou, à margem da vigília, a que os governos internacionais e também de Portugal fossem “mais transparentes em relação à receção destes migrantes e aos centros de detenção”.

“Em Portugal existem muitos e agora temos planos para se construir mais dois. Ninguém sabe nada sobre o que se passa dentro destes centros de detenção. Gostávamos que que não existissem, mas a existirem, que garantissem o mínimo acesso ao mundo exterior, a advogados, a tradutores, a cuidados médicos, que neste momento não têm”, acrescentou.