O Governo quer acabar com exceção para brasileiros e timorenses que entram como turistas no país e pedem autorizações de residência, avança esta sexta-feira o semanário Expresso.

Atualmente, cidadãos do Brasil e de Timor que entrem em Portugal como turistas, podem, de acordo com a lei em vigor, pedir uma autorização de residência no país.

O regime, recorde-se, é diferente do aplicado aos restantes países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).