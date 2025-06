Valença. Explosão de botija de gás em festa faz dois feridos

A explosão de uma botija de gás numa barraca que participava na iniciativa Noites do Santo - Jornadas Gastronómicas, em Valença, provocou esta sexta-feira dois feridos ligeiros, sendo que um deles teve de receber tratamento hospitalar, disse fonte dos bombeiros.

Contactada pela agência Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Valença, no distrito de Viana do Castelo, disse que as vítimas foram uma mulher de 56 anos que foi assistida no local e um homem de 62 que foi transportado ao Serviço de Urgência Básico (SUB) de Monção para "tratar queimaduras ligeiras".

O alerta foi dado às 17h30.

Segundo os bombeiros "a explosão ocorreu quando a botija de gás estava a ser manuseada para ser instalada na barraca para o evento gastronómico".

"A barraca ficou destruída com a explosão e pelo foco de incêndio que a própria originou", referiu a fonte.

Segundo a mesma fonte "a organização estaria a remover todos os destroços para que a festa pudesse decorrer".

Ao local compareceram três meios e nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Valença, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença e a GNR.