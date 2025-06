Homem fica em prisão preventiva por agredir ex-companheira na Batalha

Um homem de 43 anos ficou em prisão preventiva por agredir a ex-companheira, no concelho da Batalha, distrito de Leiria, informou a Guarda Nacional Republicana.

O suspeito foi detido através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), esta sexta-feira, no âmbito de uma investigação por violência doméstica em curso há aproximadamente duas semanas, adianta um comunicado do Comando Territorial da GNR de Leiria.

Os militares da Guarda apuraram que o agressor exercia violência física e psicológica e proferia ameaças contra a vítima, sua ex-companheira de 52 anos.

A ação culminou no cumprimento de um mandado de detenção.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.