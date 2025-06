Magistrados marcam greve geral para 9 e 10 de julho

Depois das ameaças ao longo das últimas semanas, os magistrados do Ministério Público vão cumprir dois dias de greve geral a 9 e 10 de julho.

A decisão foi tomada na tarde deste sábado durante uma sessão acalorada da assembleia-geral extraordinária do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP). Em cima da mesa, estavam formas de luta para tentar travar o movimento de magistrados (aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público e pela Procuradoria-Geral da República), mas grande parte dos cerca de 300 presentes na sala protestou contra a proposta inicial da direção do SMMP e a moção final demorou perto de duas horas para ser aprovada.

A partir de 1 de setembro, determinadas funções dos magistrados “vão ser agregadas”, passando os profissionais a acumular um maior número de processos e, possivelmente, de tipologias e conteúdo diferentes ao que normalmente estão habituados.

“Alguém que está há 15 ou 20 anos a trabalhar numa área específica como família de menores vai ter também de passar a despachar inquéritos à área penal, por exemplo, de violência doméstica. Compromete-se a sua especialização na área de família de menores e, por outro lado, vai trabalhar numa área que não é especialista”, assinalou Paulo Lona, presidente do SMMP, no final da sessão.

“Vai acumular, mas sem qualquer pagamento extra, porque essas funções foram agregadas”, lamentou.