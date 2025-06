Encontrado corpo de pescador que caiu ao rio Rabaçal, em Valpaços

O corpo do homem de 64 anos que estava desaparecido desde sábado, em Valpaços, distrito de Vila Real, foi encontrado hoje cerca das 16:00, no rio Rabaçal, a poucos metros do local de onde terá caído, disse à Lusa fonte da GNR.

O alerta para o desaparecimento da vítima foi dado cerca das 23:00 de sábado.

Inicialmente foram feitas buscas terrestres, mas surgiram "indícios" de que pudesse ter ido pescar, pelo que se se concentraram no rio Rabaçal, disse a mesma fonte.

Fontes do Comando sub-regional do Alto Tamega e Barroso disse à Lusa que no local esteve uma equipa de mergulhadores de Mirandela, que o resgatou, a cerca de seis metros do local onde terá caído.

Para o local, além da GNR, foram deslocados 33 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Valpaços e de Mirandela, auxiliados por 14 viaturas.