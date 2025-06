Capturado o homem que se evadiu da prisão de Sintra enquanto pintava muros

Um homem de 57 anos, que se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional de Sintra desde a passada sexta-feira, foi detido esta tarde pelas 13h15 por militares da GNR do Posto Territorial do Cadaval.

A detenção ocorreu na sequência de diligências desenvolvidas pela Guarda após a fuga do recluso, registada a 20 de junho, pelas 16h00. Segundo comunicado do Comando Territorial de Lisboa, os militares atuaram após receberem uma denúncia que indicava a presença do fugitivo numa residência do concelho do Cadaval.

A patrulha deslocou-se de imediato ao local, onde o suspeito foi localizado e detido sem oferecer resistência.

O detido encontrava-se a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Sintra e foi recapturado menos de 72 horas após a fuga.

A GNR prossegue as diligências no âmbito do processo e o caso será remetido às autoridades judiciais competentes.