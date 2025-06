Exame de Português do 9º ano. Movimento com "muitas dúvidas" sobre igualdade entre alunos

Ao mesmo tempo, a MEP pede que “as escolas que tenham apenas um turno, não possibilitem a saída dos alunos antes das 12 horas, pois as escolas que têm dois turnos, têm alunos a entrar às 11.30. Ora, se mantivermos o sistema, vai possibilitar aos alunos que saem das escolas às 11 horas, divulgar a informação aos que entram às 11.30”.

Em declarações à Renascença, a porta-voz da MEP não tem dúvidas em dizer que a equidade entre alunos vai estar em risco. Refere “que tem muitas dúvidas sobre se o sistema, que está montado, vai permitir igualdade entre os alunos”.

Cristina Mota avisa para a eventual quebra de sigilo na realização da prova de Português do 9º ano, à semelhança do que aconteceu com a prova de Matemática, no dia 20 de junho, alertando “que nada garante que os alunos não tenham feito circular a informação durante a prova”. Garante que “foi quebrado o sigilo e temos provas que os alunos conseguiram passar a informação da prova, que ninguém deveria ter tido acesso”.

MECI admite falhas na prova de Matemática, mas garante que "itens foram partilhados após a sua realização"

Contactado pela Renascença, o MECI admite as falhas na prova de Matemática do 9º ano, mas garante, que “os itens foram partilhados no domínio público, após a sua realização”.

Admite que a “situação agora verificada é lamentável”, mas sublinha que “não tem qualquer impacto na realização e na validade da prova deste ano, nem nos resultados dos alunos nestas provas”.

O MECI reconhece que “apenas impacta a elaboração da prova do próximo ano letivo” e promete que um balanço das provas finais do 9.º ano e do novo modelo aplicado (em formato digital e sem divulgação dos enunciados), “será feito nos dias seguintes à realização da prova de Português do 9.º ano, agendada para a próxima quarta-feira”.

Ao mesmo tempo, em resposta à Renascença, lembra que “o caráter não público de provas tem como objetivo o reforço da comparabilidade dos resultados dos alunos ao longo dos anos, contribuindo, desta forma, para melhor monitorização da aprendizagem, com um real diagnóstico da evolução das aprendizagens dos alunos e a possibilidade de decidir políticas de educação baseadas em dados comparáveis”.