Montenegro e candidatos às presidenciais e autárquicas juntos no São João do Porto

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, participou esta segunda-feira nos festejos do São João do Porto, liderando uma "comitiva" que incluiu dois candidatos presidenciais e vários concorrentes à segunda maior autarquia do país.

O chefe do Governo chegou acompanhado da mulher pouco depois das 21h00 ao evento organizado pela Câmara do Porto, depois de ter estado nas Fontainhas, e já depois do também o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, se ter apresentado no local para jantar, igualmente convidado.

No jantar, que culmina com o visionamento do fogo de artifício, à meia-noite, e que este ano apresenta como novidade estar distribuído pelas pontes Luís I e da Arrábida, estiveram também o candidato independentes à Câmara do Porto, Filipe Araújo, bem como o cabeça de lista do PS, Manuel Pizarro e o antigo autarca e também concorrente, Nuno Cardoso.

Pouco depois da chegada do primeiro-ministro, que chegou em silêncio, do céu do Porto caiu uma forte, mas breve chuvada.

Situado nos jardins do Palácio de Cristal, a Casa do Roseiral tem uma vista privilegiada sobre o rio Douro e o cais de Vila Nova de Gaia.

Cerca das 19h00 as duas margens do rio Douro já estavam ocupadas com milhares de pessoas, portuenses e turistas, a guardar lugar para ver os anunciados 16 minutos de fogo que marcam, anualmente, as festividades no Porto.