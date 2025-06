Plataforma Bolt já disponibiliza táxis no Porto

A plataforma de transporte em veículos descaracterizados (TVDE) Bolt disponibiliza, a partir desta segunda-feira, táxis no Porto, e espera alargar este serviço a outras regiões do continente no terceiro trimestre deste ano, informou a empresa.

Em comunicado, a empresa referiu que, com a entrada dos táxis na plataforma, pretende "melhorar os tempos de resposta e aumentar a disponibilidade de veículos na aplicação, sobretudo nas horas de maior procura". Este serviço, que já estava disponível na Madeira, oferece a possibilidade de optar entre táxis ou TVDE com base nas preferências e disponibilidade.

"Reintroduzir os táxis na nossa plataforma é uma forma de dar mais liberdade de escolha aos utilizadores, simplificando o acesso a diferentes modelos de transporte num único espaço digital", afirmou Mário de Morais, responsável em Portugal pelo serviço de transporte através da aplicação Bolt, citado na nota.

A integração começa pela região do Porto, retomando uma parceria com a Raditáxis, e outras cidades do continente serão integradas progressivamente ao longo do terceiro trimestre.

O responsável pela Bolt na Europa do Sul, Nuno Inácio, explicou à Lusa, em 14 de junho, que a iniciativa faz parte de um projeto-piloto de seis meses, para melhorar a resposta aos pedidos de mobilidade no Porto, dando a "oportunidade aos associados da Raditáxis de poderem experimentar a plataforma e ver quais são os seus benefícios".

Na prática, "o cliente entra na plataforma, faz o pedido, coloca o destino de recolha e o destino final e depois pode escolher entre as várias categorias de táxis", acrescentou.

Nesta fase inicial estão disponíveis três tipos de táxis: normal, que replicará o preço do taxímetro normal, light que faz a réplica dos preços na Bolt, e uma última categoria, para veículos maiores, os táxis XL, que será uma réplica do taxímetro".

Agostinho Seixas, presidente da Raditáxis do Porto, classificou à Lusa o negócio como um "passo disruptivo, pois as próprias cidades estão a crescer e a registar necessidades também elas disruptivas".