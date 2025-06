Resgate de tripulantes de barco nos Açores, coordenado pela Marinha

A Marinha coordenou, no domingo, o resgate de 11 tripulantes de uma embarcação de pesca de bandeira portuguesa com "alagamento incontrolável e em estado iminente de afundamento", a nordeste de São Miguel, nos Açores, divulgado esta segunda-feira.

A operação, iniciada pelas 11:39 locais (mais uma hora em Lisboa), foi realizada através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), com o apoio do navio mercante MV Bushu Maru, com registo das Bahamas.

Os 11 tripulantes seguiam a bordo da embarcação de pesca Carmen, com bandeira portuguesa, "que se encontrava com alagamento incontrolável e em estado iminente de afundamento, a cerca de 300 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 560 quilómetros, a nordeste da ilha de São Miguel", adiantou a Marinha em comunicado.

"O resgate dos 11 tripulantes, que já se encontravam na balsa salva-vidas, foi efetuado pelas 16:21 (horas locais), pelo navio mercante Bushu Maru, que se encontrava a navegar a cerca de 20 milhas náuticas, o equivalente a 37 quilómetros de distância", referiu.

Os tripulantes da embarcação, de nacionalidades portuguesa, indonésia e marroquina, seguiram a bordo do navio Bushu Maru para o seu porto destino, Dunkirk, em França.