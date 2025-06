São João com aguaceiros, trovoada e granizo. Há vários distritos sob aviso amarelo

Aumentou o número de distritos do continente sob aviso amarelo hoje e terça-feira devido à previsão de aguaceiros, que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas fortes de vento.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para os distritos de Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21h00 de hoje

Sob aviso amarelo vão estar também os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Coimbra entre as 6h00 e as 21h00 de terça-feira.

O IPMA prevê para hoje no continente céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros, que poderão ser localmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas, em especial no interior e a partir da tarde.

Já a temperatura máxima deve registar uma pequena subida no litoral Norte e Centro e uma pequena descida no interior Centro e na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15ºC, em Setúbal, e os 21ºC, em Portalegre e Castelo Branco, e as máximas entre os 25ºC, em Aveiro, e os 34ºC, em Bragança.

Segundo o IPMA, mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Bragança, Guarda, Vila Real, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém e Portalegre estão hoje em perigo máximo de incêndio rural.

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio.