24 imigrantes viviam ilegalmente num armazém em Loures

As autoridades detetaram hoje 24 imigrantes que viviam de forma ilegal num armazém, sem qualquer tipo de licenciamento, situado no concelho de Loures, divulgou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis explica que os imigrantes foram detetados num armazém localizado na União das Freguesias de Santa Iria da Azoia, São João da Talha e Bobadela, no âmbito de uma operação policial, que decorreu entre as 07:00 e as 14:00 de terça-feira .

"Foram fiscalizados 24 cidadãos estrangeiros, encontrando-se todos em situação regular em território nacional, com exceção de um cidadão que se encontrava em situação irregular", é referido na nota.

A PSP indica ainda que foi elaborada uma notificação de abandono voluntário pela situação irregular em Portugal, um auto de notícia pelo crime de falsificação de documento e outro por contraordenação no âmbito da imigração irregular.

Na operação estiveram envolvidas brigadas de fiscalização do Núcleo de Estrangeiros e Fronteiras, equipas de intervenção rápida e brigadas de fiscalização do Comando Metropolitano de Lisboa e brigadas de fiscalização de estrangeiros do Departamento de Gestão Integrada de Fronteiras da Direção Nacional da PSP.

Colaboraram também na operação a Câmara Municipal de Loures, através do departamento urbanístico, a Polícia Municipal e a Proteção Civil.