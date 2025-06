Associação de juízes diz que perda de nacionalidade pode levantar questões constitucionais

O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses admite que a proposta do Governo sobre perda de nacionalidade possa levantar questões constitucionais e lembra que um juiz pode recusar aplicar uma lei se tiver dúvidas sobre a sua constitucionalidade.

Ressalvando que ainda não é conhecido o texto da proposta do Governo sobre as condições em que um juiz poderá decidir, como pena acessória, a perda de nacionalidade para cidadãos naturalizados que cometam crimes graves, Nuno Matos admitiu, ainda assim, que possam ser levantadas questões constitucionais sobre a matéria, desde logo por atribuir essa competência aos tribunais, algo que até aqui não acontecia.

Nuno Matos estabelece um paralelo entre aquilo que foi anunciado pelo Governo e o que já acontece com as decisões de expulsão de território nacional de cidadãos estrangeiros que aqui cometam crimes e cumpram pena, que são também penas acessórias aplicadas pelo tribunal, admitindo que a as alterações que o executivo prepara vão nesse sentido, definindo os crimes e os pressupostos a consagrar em lei que vão determinar a perda de nacionalidade.

O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) admite também que questões de violação do princípio de igualdade entre cidadãos, e outras enunciadas por constitucionalistas que manifestaram dúvidas sobre a legalidade desta medida, possam vir a ser apreciadas pelo Tribunal Constitucional (TC), se for solicitado nesse sentido.