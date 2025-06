Centros de diálise pedem revisão do valor pago pelo Estado

A Associação Nacional de Centros de Diálise (ANADIAL) apela ao Governo para rever o valor pago às clínicas privadas de tratamento de doença renal crónica. Em declarações à Renascença, o presidente da associação afirma que os centros estão a passar tempos muito difíceis.

Paulo Dinis diz que há 17 anos que o pagamento não é atualizado, e as clínicas, ainda assim, continuam a assegurar mais de 90% dos tratamentos em Portugal.

"Este preço está estagnado desde 2008, portanto há 17 anos, mas na verdade não é estagnado", aponta o responsável, já que "além de não ter sido revisto, sofreu nestes 17 anos 18% de cortes".

"Na verdade, hoje o doente paga por este tratamento 18% mais barato do que há 17 anos. Portanto, conjugando isso com o aumento natural dos custos de produção, dos custos salariais, dos custos todos envolvidos", enumera Paulo Dinis, "é fácil de imaginar e compreender a situação em que estamos mais uma vez, um tempo de grande criticidade para a nossa atividade, sem termos uma resposta do que é que será o futuro".

Paulo Dinis admite que a continuidade dos tratamentos de diálise pode estar em risco. Além de não ser atualizado, o valor pago é fixo por doente e por tratamento.