​Educação Especial. Provas adaptadas cresceram 22% no segundo ciclo em dois anos lectivos

O número de provas adaptadas no segundo ciclo subiu 22% em dois anos lectivos. A conclusão é retirada dos números fornecidos à Renascença pelo Ministério da Educação, Ciência e Educação.

De acordo com esses dados, no ano lectivo de 2022/2023, foram pedidas 9.453 provas adaptadas no 5.º ano de escolaridade para alunos com necessidades educativas especiais que fizeram as então chamadas provas de aferição. Já em 2024/2025, foram soliciatadas 11.529 provas adaptadas para alunos do 6.º ano que fizeram as novas provas ModA adaptadas.

Apesar do que está previsto nas regras, as adaptações nem sempre são cumpridas, garante à Renascença Lourenço Santos, do Movimento para uma Inclusão Efetiva.

“Recebemos algumas queixas”, diz, acrescentando que é “o reflexo daquilo que se passa durante o ano lectivo, porque se não há condições e se não há apoios para garantir as adaptações diárias que são precisas, por exemplo, a crianças que têm RTP [Relatório Técnico-Pedagógico], dificilmente também conseguimos garantir essas mesmas adaptações para as provas ModA”.

Em causa estão vários tipos de medidas que deveriam ser aplicadas, mas que, por falta de recursos, acabam por não se concretizar.