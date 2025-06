Encontrado corpo de mulher junto à ponte Maria Pia no Porto

O corpo de uma mulher foi esta manhã encontrado a jusante da ponte Maria Pia, no concelho do Porto, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) explica que, na sequência de um alerta recebido pelas 6h37, a informar da presença de um corpo na margem direita da ponte, deslocaram-se de imediato para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santo António e do INEM.

A nota acrescenta, ainda, que foram ativados também elementos da Polícia Judiciária e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

O corpo foi retirado da água pelos mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, tendo o auto de verificação do óbito sido efetuado pelo médico da VMER.

Após diligências da Polícia Judiciária e autorização do Ministério Público, a vítima foi transportada pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto.