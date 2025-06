GNR detém 60 condutores por excesso de álcool em quatro horas

A GNR informa em comunicado que deteve, esta terça-feira, 64 condutores, dos quais 60 com uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 g/l, durante uma operação especial de fiscalização rodoviária nas principais vias de acesso à Área Metropolitana do Porto.

Os detidos foram constituídos arguidos e notificados para comparecer no Ministério Público.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), na operação, que decorreu entre as 3h00 e as 7h00, foram fiscalizados 4.165 condutores e levantados 278 autos de contraordenação, dos quais 233 por condução sob influência de álcool.

No decorrer desta ação, direcionada para os fatores de risco associados à sinistralidade rodoviária, nomeadamente a condução sob efeito de álcool, foi ainda recuperada uma viatura furtada na Autoestrada 28 (A28).

A ação especial de fiscalização rodoviária contou com o reforço de militares dos Comandos Territoriais de Aveiro, Porto e Viana do Castelo, tendo sido empenhados um total de 148 militares.

A Guarda Nacional Republicana relembra que, para além da gravidade criminal destes ilícitos, “a condução sob efeito de álcool constitui-se como um dos principais fatores de risco para a condução, sendo um fator potenciador de acidentes rodoviários”.

“A prevenção e combate aos fatores de risco para a produção de sinistros rodoviários constitui-se como uma preocupação estratégica da Guarda Nacional Republicana”, conclui a nota da GNR.